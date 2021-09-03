Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Зносився граніт. Один з виходів зі станції київського метрополітену закрили на ремонт

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
3 вересня, 07:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підземний перехід перекрили огороджувальною стрічкою і повісили оголошення, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт
Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску / Фото: колаж "Сьогодні"
Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску / Фото: колаж "Сьогодні"

На станції метро "Позняки" закрили для пасажирів один з виходів зі станції, який веде до проспекту Бажана.

Реклама

Про це повідомляє "Сьогодні".

Підземний перехід перекрили огороджувальної стрічкою і повісили оголошення, про те, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ "Піраміда".

Зараз роботи в самому розпалі. Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску. Ремонтники кажуть, що сходинки добряче зносилися.

Реклама

Читайте також:

"Вони страждають від дощу, снігу та перепаду температур. Граніт вже став рихлим і просто не переживе тут ще однієї зими. Люди могли покалічитися ", – пояснив один з робітників.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У Київському метрополітені підтверджують, що ремонт тут був необхідний.

"У переході змінюють зношене гранітне покриття. Перевірять всі решітки, які встановлені над "ямою для танення снігу". Роботи не об'ємні, а косметичні, але потрібно їх завершити, щоб привести перехід в належний вигляд ", – розповіли нам в Київському метрополітені.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Події в метро Києва

Реклама

У Києві, де в неділю потужна злива затопила кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило прямо на силові кабелі та шляхи. Раніше повідомлялося, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

Також історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень в тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні городян.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2477 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти