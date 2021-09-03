Зносився граніт. Один з виходів зі станції київського метрополітену закрили на ремонт

Підземний перехід перекрили огороджувальною стрічкою і повісили оголошення, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт

Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску / Фото: колаж "Сьогодні"

На станції метро "Позняки" закрили для пасажирів один з виходів зі станції, який веде до проспекту Бажана.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Підземний перехід перекрили огороджувальної стрічкою і повісили оголошення, про те, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ "Піраміда".

Зараз роботи в самому розпалі. Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску. Ремонтники кажуть, що сходинки добряче зносилися.

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"Вони страждають від дощу, снігу та перепаду температур. Граніт вже став рихлим і просто не переживе тут ще однієї зими. Люди могли покалічитися ", – пояснив один з робітників.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У Київському метрополітені підтверджують, що ремонт тут був необхідний.

"У переході змінюють зношене гранітне покриття. Перевірять всі решітки, які встановлені над "ямою для танення снігу". Роботи не об'ємні, а косметичні, але потрібно їх завершити, щоб привести перехід в належний вигляд ", – розповіли нам в Київському метрополітені.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Події в метро Києва

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У Києві, де в неділю потужна злива затопила кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило прямо на силові кабелі та шляхи. Раніше повідомлялося, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

Також історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень в тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні городян.

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