Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідь

Міжміський транспорт Києва, незважаючи на нові обмеження, які ввели в столиці, працюватиме в тому ж режимі, що і раніше.

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Про це сайту "Сьогодні" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав", – сказав він.

Також він зазначив, що зараз ведуться переговори з приватними маршрутками, щоб вони працювали в період з 5 по 16 квітня.

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"Зараз ми ведемо з ними переговори. Думаю, ми знайдемо якийсь компроміс, щоб на приватних маршрутах теж курсували автобуси. Я на це сподіваюся", – додав Поворозник.

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Раніше голова Держпродспроживслужби Києва Олег Рубан заявив, що якщо в Києві ухвалять рішення посилити карантинні обмеження, вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія.

Також, як повідомило сайту "Сьогодні" джерело у Верховній Раді, через те, що ситуація з COVID-19 розвивається дуже швидко, нові карантинні заходи в Києві вживалися поспіхом, а мер Віталій Кличко – поквапився.

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