Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідь

31 березня, 19:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмежити пересування громадян неможливо, вважає Поворозник

Міжміський транспорт Києва, незважаючи на нові обмеження, які ввели в столиці, працюватиме в тому ж режимі, що і раніше.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав", – сказав він.

Також він зазначив, що зараз ведуться переговори з приватними маршрутками, щоб вони працювали в період з 5 по 16 квітня.

В тренді
Новий Київ: як змінюються столичні кінотеатри

"Зараз ми ведемо з ними переговори. Думаю, ми знайдемо якийсь компроміс, щоб на приватних маршрутах теж курсували автобуси. Я на це сподіваюся", – додав Поворозник.

Реклама

Раніше голова Держпродспроживслужби Києва Олег Рубан заявив, що якщо в Києві ухвалять рішення посилити карантинні обмеження, вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія.

Також, як повідомило сайту "Сьогодні" джерело у Верховній Раді, через те, що ситуація з COVID-19 розвивається дуже швидко, нові карантинні заходи в Києві вживалися поспіхом, а мер Віталій Кличко – поквапився.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

транспорт Київ автобуси Микола Поворозник
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чи зупинять в Києві роботу транспорту: ми з'ясували
Чи зупинять в Києві роботу транспорту: ми з'ясувалиТранспорт
"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїздиТранспорт
Метро Києва закупить наскрізні вагони за мільйон євро кожен: в чому перевага
Метро Києва закупить наскрізні вагони за мільйон євро кожен: в чому перевагаТранспорт
У Києві можуть закрити школи і зупинити транспорт: ситуація з COVID-19 критична
У Києві можуть закрити школи і зупинити транспорт: ситуація з COVID-19 критичнаВлада
У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться заплатити
У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться заплатитиТранспорт
У Києві скандал через локдауна і подорожчання проїзду: головне про конфлікт маршрутників із Кличком
У Києві скандал через локдауна і подорожчання проїзду: головне про конфлікт маршрутників із КличкомТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти