Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдери

За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів / Фото: колаж "Сьогодні"

Стало відомо скільки пасажирів перевіз Київський метрополітен за перше півріччя. На інформаційний запит сайту "Сегодня" в столичній підземці повідомили, що пасажиропотік зріс у порівнянні з минулим роком, але не значно.

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За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів, а в 2020 році – 121 мільйон 73 тисячі пасажирів.

У метрополітені нагадують, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень, що значно відбилося на загальних цифрах.

Станції лідери

Є в Київському метрополітені і свої станції лідери, на яких пасажиропотік значно більше, ніж на інших.

Станція "Академмістечко" перевезла за півроку:

У 2020 році – 5 млн 340 тис. пасажирів

У 2021 році – 5 млн 861 тис. пасажирів

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Станція "Вокзальна" перевезла за півроку:

У 2020 році – 4 млн 484 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 593 тис. пасажирів

Станція "Лісова" перевезла за півроку:

У 2020 році – 4 млн 849 тис. пасажирів

У 2021 році – 5 млн 263 тис. пасажирів

Станція "Лівобережна" перевезла за півроку:

У 2020 році – 4 млн 153 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 448 тис. пасажирів

Станція "Мінська" перевезла за півроку:

У 2020 році – 4 млн 101 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 330 тис. пасажирів

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Станції аутсайдери

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Очікувано, що низький пасажиропотік спостерігається на станціях, які і раніше не були в лідерах.

Станція "Славутич"

У 2020 році – 725 тис. пасажирів

У 2021 році – 920 тис. пасажирів

Станція "Вирлиця"

У 2020 році – 655 тис. пасажирів

У 2021 році – 759 тис. пасажирів

Станція "Червоний хутір" перевезла за півроку:

У 2020 році – 441 тис. пасажирів

У 2021 році – 532 тис. пасажирів

Станція "Гідропарк" перевезла за півроку:

У 2020 році – 395 тис. пасажирів

У 2021 році – 454 тис. пасажирів

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Станція "Дніпро" перевезла за півроку:

У 2020 році – 217 тис. пасажирів

У 2021 році – 305 тис. пасажирів

Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.