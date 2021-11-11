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Як нелегальні перевізники тікають від поліції. Ми приєдналися до рейду – репортаж

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 листопада, 11:34
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Поліція розпочала раптові перевірки сьогодні вранці. Побачивши поліцію, деякі водії поїхали без пасажирів
Поліція проводить неоголошені рейди в маршрутках Києва.
Поліція проводить неоголошені рейди в маршрутках Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліція разом із "Укртрансбезпекою" зараз проводять рейд з виявлення нелегальних перевізників. Останні перевозять пасажирів, не вимагаючи жодних документів, які б підтверджували COVID-безпеку.

Кореспондент сайту "Сьогодні" приєднався до перевірок.

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Як показала ситуація, вранці на парковці біля станції метро Деміївська кілька таких перевізників чекали на пасажирів.

"Я зробив контрольну закупівлю, купив квиток в інтернеті на маршрутку до Гайсину", – сказав один із перевіряючих.

Так виглядає квиток на нелегальну подорож. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

На парковці ми знайшли ту саму маршрутку. Водій, мабуть, зрозумівши, що "пахне смаженим", швидко закрив маршрутку і поїхав, втікши від поліції, що під'їжджає.

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"Не пощастило нам, їдемо шукати інших нелегалів", – журилися перевіряючі.

Як виявилося, мабуть, спрацювало "сарафанне радіо" і через кілька хвилин парковка спорожніла. За кілька хвилин ми прибули на парковку біля станції метро "Теремки". Побачивши поліцію, водії маршруток швидко зняли вивіски з транспорту та також поїхали без пасажирів.

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Паркування нелегальних маршруток біля станції метро Деміївська. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Рейд продовжується і, як нам розповіли транспортники, буде системним, бо через розквіт нелегальних перевезень зазнають збитків законослухняні легальні перевізники.

У Київській області посилюють правила перевезень

Це пов'язано із погіршенням ситуації з коронавірусом. Нові обмеження набирають чинності з 13 листопада . Щоб скористатися громадським транспортом у Київській області, при собі потрібно мати один із таких документів:

  • COVID-сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації;
  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона має бути підтверджена в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг з використанням програми "Дія".

Коли скасують обмеження – невідомо.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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