Як пройти в метро безкоштовно, коли звучить сигнал тривоги

У метрополітені ще раз роз'яснили чинні правила проходу на станції

Під час тривоги людей мають безкоштовно пускати на станції метро / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни повідомляють, що сьогодні під час сигналу повітряної тривоги пасажирів не пускали безкоштовно на станцію метро "Либідська". На деяких телеграм-каналах пишуть, що працівники метро радять людям дзвонити з приводу безкоштовного перебування у метро за номером телефону, який розміщено на дошці оголошень. Чи це так, з'ясовував сайт "Сьогодні".

У Київському метрополітені нас запевнили, що під час сигналу "повітряна тривога" пасажирів пускають безкоштовно на всі станції.

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"Коли у місті включається сигнал "повітряна тривога", то наші співробітники отримують повідомлення про це. Вони приходять кожному контролеру на всіх станціях. І безкоштовно пройти на станцію під час сигналу "повітряна тривога" можна, але через ручний контроль біля контролера", — пояснює сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Вона додає, що цей механізм було затверджено ще раніше і жодних змін до нього не вносилося після відновлення плати за проїзд з 16 травня. Що ж до телефонних дзвінків, то користувачі соціальних мереж щось наплутали.

"На всіх станціях метро розміщено телефон гарячої лінії метрополітену. За номером телефону можна отримати всю необхідну інформацію, яка цікавить пасажира. Я точно не знаю, яка саме була ситуація на "Либідській", але контролер міг просто порекомендувати пасажирові звернутися з проблемою на гарячу лінію метрополітену. Інших номерів телефонів на станціях просто немає", – пояснює Наталія Макогон.

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