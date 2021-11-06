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Як працював Київський метрополітен у перші роки – унікальне відео

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
6 листопада, 08:00
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Пасажири боялися турнікетів, допомагали пройти один одному, а дітей переносили на руках
Як працював метрополітен у минулому
Як працював метрополітен у минулому / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Київському метрополітену виповнюється 61 рік. Столична підземка запрацювала 6 листопада 1960 року. З того часу кияни користуються підземними магістралями. Перші п'ять станцій – "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро" були неймовірно популярними серед пасажирів.

Сайт "Сьогодні" дізнався, як працював метрополітен у перші роки.

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Як платили за проїзд?

З першого дня роботи столичної підземки кияни оплачували проїзд у метро паперовими квитками. Разова подорож тоді коштувала 50 копійок. Кожен квиток мав бути погашений контролером, через що на вході до підземки вишиковувалися черги.

Коли з'явилися турнікети

Лише за два роки київський метрополітен обладнали автоматичними контрольними пунктами на турнікетах. Пасажири кидали монети в отвір та проходили на станції. Втім, паперові квитки ще довго використовувалися в метрополітені, як допоміжний спосіб оплати проїзду.

Моторошні турнікети

До перших турнікетів кияни ставилися явно з побоюванням. На старому відео, знятому на станції "Хрещатик" видно, що людям явно страшнувато, коли раптово з'являється обмежувач проходу.
Багато пасажирів припускаються помилки при оплаті проїзду – вони кидають монетку в отвір, а самі йдуть не в той прохід і їх б'ють ціпки турнікету.

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"Недосвідченим" підказує контролер на станції, а також "досвідчені" пасажири. Від гріха подалі більшість людей проходять через прохід біля контролера, яким повинні користуватися пасажири з багажем та проїзними квитками.

Третє метро в СРСР

У Київському метрополітені підтверджують, що спочатку пасажирам було страшнувато користуватися турнікетами, але згодом вони звикли. Особливо цікаво було проходити через турнікети дітям – дорослі переносили їх через перешкоду на руках.

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"Турнікети з'явилися у метрополітені Києва фактично із самого початку. Метро розраховане на велику кількість пасажирів, а відповідно, була необхідна система, яка прийматиме оплату та фіксуватиме кількість людей, які ним користуються. Київське метро було третім у Союзі, тому систему робили вже за досвідом Москви та Петербурга", – пояснили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

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