Карма чи жертва "Водоканалу"? У Києві п'яний водій провалився у величезну яму (фото)

Провал утворився після ремонтних робіт, які давним-давно проводив "Водоканал"

У столиці автомобіль потрапив до ями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві п'яний водій провалився у велику яму. НП сталася вдень на вулиці Гарматній.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.



"Однак у цю яму та тверезому можна заїхати, особливо коли темно. Яму залишив "Водоканал" після робіт, які проводилися дуже давно", – пишуть у Мережі.

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Водій потрапив у "пастку" / Фото: Киев без цензуры

Вантажівка провалилася у фонтан

Такі курйози у столиці відбуваються не лише з вини "Водоканалу". Наприклад, вантажівка, яка доставляла бутильовану воду, провалився в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі

Тепер водієві вантажівки загрожував штраф та можлива компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.

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