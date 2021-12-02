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Карма чи жертва "Водоканалу"? У Києві п'яний водій провалився у величезну яму (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 грудня, 14:05
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Провал утворився після ремонтних робіт, які давним-давно проводив "Водоканал"
У столиці автомобіль потрапив до ями
У столиці автомобіль потрапив до ями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві п'яний водій провалився у велику яму. НП сталася вдень на вулиці Гарматній.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

"Однак у цю яму та тверезому можна заїхати, особливо коли темно. Яму залишив "Водоканал" після робіт, які проводилися дуже давно", – пишуть у Мережі.

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Водій потрапив у "пастку"
Водій потрапив у "пастку" / Фото: Киев без цензуры

Вантажівка провалилася у фонтан

Такі курйози у столиці відбуваються не лише з вини "Водоканалу". Наприклад, вантажівка, яка доставляла бутильовану воду, провалився в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі

Тепер водієві вантажівки загрожував штраф та можлива компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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