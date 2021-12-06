Карта киянина: чи можна оформити без прописки та як це зробити

Карта киянина – це ідентифікатор, який дає можливість доступу до різноманітних баз

Хто може оформити картку киянина. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час оформлення картки киянина багатьох цікавить питання – чи можна її отримати, якщо немає місцевої прописки.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Чи можна оформити картку киянина без прописки?

Раніше це був суто соціальний проєкт, розрахований на мешканців столиці з пропискою. Але зараз говорять, що прописка не є обов'язковою для отримання соціальної картки. Тепер достатньо подати довідку з місця роботи.

Отже, тепер карта киянина – це ідентифікатор, який дає можливість доступу до різноманітних баз. Як говорила влада, спочатку карта киянина була задумана як соціальна.

"Наразі ж повністю змінили саму ідеологію проєкту та уникнули поняття "соціальна карта". Ми перейшли до поняття саме "Карта киянина". Киянина у всіх сенсах, це не лише той киянин, який прописаний у Києві, як це було раніше, а й той, хто працює у Києві, сплачує податки, навчається у Києві, хто є переселенцем, учасником АТО", – говорили у КМДА.

Навіщо потрібна карта киянина / Фото: Колаж: Сьогодні

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Скільки коштує оформлення картки киянина

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

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