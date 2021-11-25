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Карта киянина: можна оформити онлайн або за телефоном

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 12:28
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У Мережі з'явилися скарги на те, що систему отримання картки киянина можна значно спростити
Для отримання картки громадяни особисто подають заяву до Ощадбанку.
Для отримання картки громадяни особисто подають заяву до Ощадбанку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо про те, що карта киянина допоможе заощадити на проїзді в Києві, коли він буде по 20 гривень. Тепер багато хто запитує – чи можна оформити карту або її перевипуск онлайн або по телефону.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чи це можливо.

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"Радянська система обслуговування"

На сайті Мінфіну у розділі відгуків про роботу Ощадбанку з'явилася скарга на те, що киянин не зміг оформити перевипуск картки киянина телефоном. Він розповів, що співробітники банку сказали йому обов'язково йти до відділення.

"Звірили паспорт і все! Сказали прийти за два тижні, забрати. Поставив риторичне запитання: а не можна було звірити паспорт під час отримання, щоб двічі не ходити, а замовити послугу за телефоном?" , – написав чоловік.

В Ощадбанку йому відповіли, що "на жаль, оформити перевипуск картки не завжди можливо у телефонному режимі".

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Чи можна оформити карту киянина онлайн

У офіційні інструкціїцей варіант не передбачено. Для отримання картки громадяни особисто подають заяву до банку – учасника проекту "Муніципальна карта "Картка киянина".

В даний час реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює державний Ощадбанк. Для оформлення картки необхідно звернутись до найближчого відділення.

Які документи необхідні

Для того, щоб отримати картку, крім заяви, потрібно надати:

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  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
  • довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,
  • документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, квиток, довідка з місця роботи і тощо);
  • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);
  • довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених людей" (за наявності ).

Громадяни, які мають право на пільги, отримують картку безкоштовно. Для інших це коштуватиме 120 гривень на рік за обслуговування картки.

Хто може одержати?

  • всі кияни, зареєстровані у столиці,
  • вимушені переселенці із зони АТО,
  • всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,
  • учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.

Хто має право на пільги при отриманні

  • ветерани війни;
  • ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;
  • діти війни;
  • ветерани праці;
  • пенсіонери; люди з інвалідністю;
  • реабілітовані люди – пенсіонери;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;
  • багатодітні батьки;
  • непрацюючі працездатні люди, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;
  • непрацюючі працездатні люди, які здійснюють догляд за людиною з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та одержують компенсаційну виплату;
  • учасники антитерористичної операції.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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