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Київ цифровий: яким транспортом можна користуватися з додатком та як працюють QR-квитки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 11:58
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З початку року реалізували 320 тисяч транспортних карток
Знадобиться валідатор, щоб скористатися квитком / Колаж "Сьогодні"
Знадобиться валідатор, щоб скористатися квитком / Колаж "Сьогодні"

У 2021 році з'явився додаток Київ Цифровий. Він поєднує ряд міських сервісів, які кількість постійно збільшується. Одне з них – оплата проїзду у громадському транспорті.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію на які види транспорту поширюється програма та як нею правильно користуватися.

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На які транспорти поширюється програма

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

Така функція доступна у програмі завжди. Якщо у вас є Київ цифровий, то з ним ви можете проїхати у будь-якому громадському транспорті:

  • метрополітен,
  • трамвай,
  • тролейбус,
  • автобус,
  • міські електрички.

Скрін з додатком Київ цифровий
Скрін з додатком Київ цифровий

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Як користуватися QR-квитками

Знадобиться валідатор, щоб скористатися білетом. Це зчитувальний пристрій на турнікетах у метро та в кожному салоні громадського транспорту.

Щоб скористатися QR-квитком:
1. Відкрийте QR-квиток, який хочете завалідувати.
2. Підніміть екран із квитком QR до валідатора, щоб просканувати квиток.
3. Дочекайтеся підтвердження оплати на валідаторі.

Квиток, яким ви вже скористалися, автоматично видалиться через 2 години. Якщо ви купили квиток, але не скористалися ним, то він автоматично видалиться через 15 днів.

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Валідатор в автобусі. Фото: "Вечірній Київ"
Валідатор в автобусі. Фото: "Вечірній Київ"

Як показати контролеру, що ви сплатили за проїзд QR-квитком

Потрібно відкрити екран вже з використаним квитком та натиснути функцію "Показати контролеру". Після цього контролер відсканує ваш квиток спеціальним пристроєм.

Скрін з додатком Київ цифровий
Скрін з додатком Київ цифровий

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