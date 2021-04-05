Київ непроїзний. У перший день локдауну столицю скували затори (карта)

Дістатися до центру з передмість і з лівого берега практично неможливо

Громадський транспорт у Києві перейшов на режим роботи за спецперепустками з 5 по 16 квітня. Через це на вулицях зросла кількість особистих автомобілів. Дорожна мережа столиці ледь витримує цей наплив – місто зупинилося в заторах, свідчать дані карт Google. А навігатор 2gis оцінив рівень заторів у столиці в 10 балів, пише сайт "Сьогодні".

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Мости

Потрапити на Північний міст дуже складно і з боку Петрівки, і з боку Троєщини. На самому мосту теж затор, крім того, фіксуються ДТП.

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Міст Метро і під'їзди до нього стоять у бік центру. У зворотному напрямку можна проїхати практично без проблем.

Аналогічна ситуація на Дарницькому мосту і мосту Патона.

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На Південний міст складно потрапити з обох берегів Дніпра – затори скували і Видубичі, і Славутич.

В'їзди до Києва

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Проспект Перемоги на в'їзді/виїзді з міста в Житомирському напрямку стоїть в обидва боки. Пробка на в'їзд до Києва тягнеться довше, але в зворотному напрямку більше аварій.

З боку Боярки та Вишневого – величезні затори. Окружна дорога в цій частині теж повністю зупинилася.

Щільно стоять авто й на Гостомельському шосе в напрямку Окружної.

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Одеський напрямок не набагато вільніший. Зате перетнути межі міста з боку Обухова можна майже без проблем. Щоправда, в районі Видубичів на водіїв все одно чекає затор.

З боку Троєщини – затор. Правда, без аварій і більше на виїзді з міста, ніж на в'їзді в нього.

Проїхати по Броварському проспекту можна, але того, хто в'їжджає в місто, чекає великий затор в районі метро Чернігівська.

В'їзд у місто з боку Бориспільської траси практично вільний. Рух трохи ускладнений тільки дорожніми роботами в районі станції метро Бориспільська. Втім, доїхати без пробок вийде хіба що до Позняків по пр. Бажана або Дарницького вокзалу по Харківському шосе.

Вільно і з боку Вишгорода.

Центр

Тих, хто все-таки зумів прорватися в центр з передмість або з лівого берега, порадувати нічим. Бульвар Лесі Українки, бульвар Тараса Шевченка та Набережне шосе теж непроїзні. Хрещатик наглухо стоїть від виходу з метро "Хрещатик" до Європейської площі.

Не краща ситуація і на Подолі. Стоять Набережно-Хрещатицька вулиця, Володимирський узвіз, Нижній вал і прилеглі вулиці.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" веде хроніку транспортного колапсу в Києві. Вранці люди намагалися всіма правдами і неправдами прорватися в автобуси і тролейбуси.

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