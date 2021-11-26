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Київ зупинився в заторах, а громадський транспорт затримується (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 18:02
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На столичних дорогах у годину пік зупинилися сотні водіїв
Київ скували численні затори.
Київ скували численні затори. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві ввечері 26 листопада значно ускладнилася ситуація на дорогах. Водії зупинилися в заторах, а громадський транспорт затримується через кілька ДТП в столиці.

Про це свідчать дані з Google карти та повідомлення Telegram-каналу "Зміни руху | Київпастранс".

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Затримки громадського транспорта

Так, затримується рух автобусів №37 по вул.Бударіна – санаторій Перемога через ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 17:16, але курсування продовжується з відхиленням від графіка.

Крім того, затримується рух тролейбусів №16, 23, 35 по вул. Стеценка з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори в Києві

Ситуація на лівому березі

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Затори утворилися на вулиці Миропільська, проспекті Визволителів, на Броварському проспекті у напрямку виїзду з міста. Стоїть рух на Харківському шосе та вулиці Здолбунівська. Також затори спостерігаються вздовж Дніпровської набережної.

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Ситуація на правому березі

На Оболоні затори в районі станції метро Мінська, проспекті Степана Бандери.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського.

Рух ускладнений також на Кільцевій дорозі.

Ситуація в центрі

Центр повністю "червоний" – там зупинився рух практично на всіх вулицях. Зокрема, в заторах стоять водії на Хрещатику, Володимирській, бульварі Тараса Шевченка, Шовковичній, Лютеранській, бульварі Лесі Українки, на Нижньому валу та Глибочинській.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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