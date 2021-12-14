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Київ паралізували затори! Де не проїхати (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 17:36
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Центральні вулиці міста перекрито – швидко дістатися ввечері з пункту А до пункту Б не вийде
Більшість заторів у столиці утворилося через аварії
Більшість заторів у столиці утворилося через аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок увечері у Києві знову затори. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. На бульварі Перова три аварії, тут невеликий затор.

На бульварі Перова стоїть рух
На бульварі Перова стоїть рух / Фото: Google Maps

Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.

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Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.

Біля метро "Славутич" рух стоїть
Біля метро "Славутич" рух стоїть / Фото: Google Maps

Правий берег. Також корки на бульварі Дружби народів.

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На бульварі Дружби народів корки
На бульварі Дружби народів корки / Фото: Google Maps

Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Кільцева дорога стоїть у пробках
Кільцева дорога стоїть у пробках / Фото: Google Maps

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.

На проспекті Степана Бандери рух утруднений
На проспекті Степана Бандери рух утруднений / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі ситуація найскладніше
У центрі ситуація найскладніше / Фото: Google Maps

Чому в Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв один до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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