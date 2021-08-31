Київ після дощу: місто паралізували затори (карта)

Вчорашня злива "наламала дров" – столицю затопило, падаючі дерева пошкодили автомобілі та перекрили шляхи проїзду

На багатьох центральних вулицях рух ускладнений. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві після сильного дощу традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз в центрі, також не просто виїхати в лівого берега на правий.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі пробки на проспекті Перова. Перед Північним мостом рух "стоїть".

Пробка перед Північним мостом. Фото: Google maps

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.

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Пробка на Лівобережній. Фото: Google maps

"Стоїть" Дніпровська набережна. затор перед мостом Патона, Дарницьким мостом, а також Південним.

На проспекті Миколи Бажана та біля станції метро "Харківська" ускладнено рух.

Дніпровська набережна, проспект Бажана. Фото: Google maps

Правий берег. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.

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На Теремках у бік Голосіївської – проїхати складно.

Теремки. Фото: Google maps

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Проспект Перемоги. Фото: Google maps

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

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Оболонь. Фото: Google maps

Центр. Затор – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Пробки в центрі. Фото: Google maps

Наслідки негоди в столиці

У Києві на вулиці Ольжича дерево впало прямо посеред дороги.

Також проблеми після зливи в Межовому провулку. Там не пощастило автовласникам – дерева попадали прямо на машини.

А на вулиці Білоруській вчора дерево впало прямо на маршрутку.

А на Маршала Тимошенко в багатоповерхівці протік дах.

Яку погоду очікувати у вересні

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотніше, ніж звичайно.

"Перший осінній місяць – перехід від літа до осені, – зазначив Анатолій Прокопенко. – Світовий день поступово стає коротшим, температура повітря нижче. Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. Особливо це помітно в нічний час при антициклональному характері погоди (малохмарна). Очікуємо в вересні і перші заморозки, перш за все в північних і західних областях. Вересень – посушливий місяць, тому дощів буде трохи, в межах норми".

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні передбачається 14-18 градусів тепла, на півдні до +20, у Карпатах 11-12 градусів тепла. Це на 7-10 градусів нижче, ніж в серпні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 8 градусів морозу, абсолютний максимум – 38 градусів тепла.

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