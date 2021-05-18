Київ після грози скували затори: як об'їхати (карта)

Значні корки в центрі столиці, а також на Лівому і Правому березі

У Києві на головних вулицях міста 18 травня утворилися серйозні затори – швидше за все причиною став дощ з грозою, який був напередодні.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом невеликий затор. Стоїть вулиця Перова.

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Перед Русанівським мостом на Броварському проспекті – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку".

На Лівому березі також затор на проспекті Юрія Гагаріна.

Від станції метро "Осокорки" до станції "Славутич" – перед Південним мостом затор. А також на вулиці Центральній.

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На Південному мосту дві ДТП.

Правий берег. Від станції метро "Теремки" по Кільцевій дорозі стоїть рух – тут теж кілька аварій.

Від станції метро "Житомирська" до "Берестейської" затор. На в'їзді в місто з боку Житомирської траси ДТП.

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівської, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.

Центр весь "червоний". Затори – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Стоїть Хрещатик, Бессарабка, проспект Тараса Шевченка, Михайлівська, бульвар Лесі Українки.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі відразу звертайтеся по спецлінії 102 або в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.

Раніше ми писали, що після дощу на столичному Подолі Mercedes пішов під асфальт.

Нагадаємо, що в Києві виявили на асфальті яму в формі серця. Вибоїна з'явилася в Деснянському районі столиці.