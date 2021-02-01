Київ скували затори: яка ситуація на дорогах (карта)

У Києві в понеділок, 1 лютого, утворилися великі затори. На дорогах столиці в багатьох районах рух ускладнений.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом затор.
Перед Русанівським мостом на Броварському проспекті – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку".
Затор також біля станції метро "Дарниця". А також в районі станції метро "Чернігівська" на вулицях Миропільська і Братиславська. ДТП на площі Новоросійській.
Перед мостом Патона затор на проспекті Соборності. Аварія на проспекті Павла Тичини.
На Дарницькому шосе перед Дарницьким мостом затор.
Від станції метро "Осокорки" до станції "Славутич" – перед Південним мостом затор. А також на вулиці Центральній.
Правий берег. Від станції метро "Теремки" до "Голосіївської" в сторону Деміївки затор. На проспекті Академіка Глушкова ДТП.
На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборної. Рух ускладнений також на самій вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці.
Від метро "Житомирська" до метро "Берестейська" стоїть рух.
В районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, бульварі Академіка Вернадського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.
Крім цього на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, бульварі Тараса Шевченка, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській. На вулиці Льва Толстого ДТП.
Нагадаємо, що Київ увійшов до ТОП-3 міст з самими щільними пробками. Про це свідчать дані щорічного звіту нідерландських фахівців.
Раніше ми писали, що під Києвом сталася страшна ДТП – людей викинуло з авто.
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