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Київ знову в заторах, а транспорт затримується: де не проїхати (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 09:17
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Проблеми з рухом у місті з самого ранку, однак вони виникли не з технічних причин
У столиці утруднено рух транспорту / Колаж "Сьогодні"
У столиці утруднено рух транспорту / Колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 лютого, знову стався збій у роботі громадського транспорту, а на дорогах утворилися затори.

Про це повідомляє Київпастранс.

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Як їздить громадський транспорт

Затримується рух тролейбусів №27 на вул. Гарматна – вул. Борщагівська. Все через ДТП, яке там сталося. На місце вже викликали поліцію.

Затори у місті

Також у столиці утворилося багато заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps. Невеликі затори зараз є на Броварському проспекті, Харківському шосе, а також на Дніпровській набережній.

Пробки у Києві. Фото: Google maps.
Пробки у Києві. Фото: Google maps.

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Також рух транспорту утруднений на Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги та Індустріальному провулку. У центрі стоїть бульвар Тараса Шевченка.

Пробки у Києві. Фото: Google maps.
Пробки у Києві. Фото: Google maps.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожний ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

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На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

Збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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