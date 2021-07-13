Київ стає безпечним. У місті обмежили швидкість електросамокатів

У столиці погодили норми для їзди на самокатах. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві всі оператори прокату електросамокатів забезпечили програмне зниження максимальної швидкості до 20 км/год. Київська міська державна адміністрація простежить за виконанням всіх пунктів меморандуму.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram.
Чотири оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год і зони повної заборони руху.
"Решта повинні підтягнутися дуже скоро. Також оператори вже частково промаркували самокати номерами", – пише Костянтин Усов.
Місцеві правила. Фото: Костянтин Усов/Telegram
Кожен з операторів має унікальну серію:
- Bolt – A, B, C
- Jet – J, Е
- BikeNow – N
- Kiwi – K
- Scroll Bird – O, S
- Zelectra – Т, Z
- Vzhooh – V
Зазначимо, що на повну імплементацію пунктів меморандуму операторам дали місяць – технологічне виконання деяких з них вимагає часу або навіть зміни бізнес-моделі.
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Раніше максимально допустима швидкість електросамокатів містом була 30-35 км/год.
Нагадаємо, що 24 червня КМДА підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів. Серед головних обмежень – зменшення максимальної швидкості, введення зон заборони пересування і залишення самокатів, впорядкування точок ранкового старту, маркування кожного самоката, страхування користувачів, а також надання операторами даних, необхідних для контролю якості послуг прокату.
Раніше ми писали, що в Києві хлопець покатався на самокаті на вершині мосту.
Також нагадаємо, що в столиці на тротуарі зіткнулися велосипедист і самокатник. Аварія сталася на Подільському узвозі.