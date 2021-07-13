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Київ стає безпечним. У місті обмежили швидкість електросамокатів

13 липня 2021 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Раніше максимально допустима швидкість такого транспорту містом була 30-35 км/год

У столиці погодили норми для їзди на самокатах. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці погодили норми для їзди на самокатах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві всі оператори прокату електросамокатів забезпечили програмне зниження максимальної швидкості до 20 км/год. Київська міська державна адміністрація простежить за виконанням всіх пунктів меморандуму.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram.

Чотири оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год і зони повної заборони руху.

"Решта повинні підтягнутися дуже скоро. Також оператори вже частково промаркували самокати номерами", – пише Костянтин Усов.

Місцеві правила. Фото: Костянтин Усов/Telegram
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Місцеві правила. Фото: Костянтин Усов/Telegram

Кожен з операторів має унікальну серію:

  • Bolt – A, B, C
  • Jet – J, Е
  • BikeNow – N
  • Kiwi – K
  • Scroll Bird – O, S
  • Zelectra – Т, Z
  • Vzhooh – V

Зазначимо, що на повну імплементацію пунктів меморандуму операторам дали місяць – технологічне виконання деяких з них вимагає часу або навіть зміни бізнес-моделі.

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Раніше максимально допустима швидкість електросамокатів містом була 30-35 км/год.

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Нагадаємо, що 24 червня КМДА підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів. Серед головних обмежень – зменшення максимальної швидкості, введення зон заборони пересування і залишення самокатів, впорядкування точок ранкового старту, маркування кожного самоката, страхування користувачів, а також надання операторами даних, необхідних для контролю якості послуг прокату.

Раніше ми писали, що в Києві хлопець покатався на самокаті на вершині мосту.

Також нагадаємо, що в столиці на тротуарі зіткнулися велосипедист і самокатник. Аварія сталася на Подільському узвозі.

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