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Київ "стоїть" через масштабні збої в роботі транспорту. Ми дізналися причину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 12:35
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Легковий транспорт часто потрапляє у затори
У Києві часто збої у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві часто збої у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві почастішали збої у роботі маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту.

Докладніше про це сайту "Сьогодні" розповіли у комунальному підприємстві "Київпастранс".

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Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою роботи транспорту стають аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині зібрався затор з низки тролейбусів.

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Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

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  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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