Київ "стоїть" у пробках, а громадський транспорт затримується: де не проїхати (карта)

Зранку 13 грудня у Києві утворилися багаточисельні затори на дорогах. Ускладнення руху переважно спостерігається в центральній частині міста.
Про це свідчать дані Google maps.
Лівий берег
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Обстановка на лівому березі. Фото: скріншот
На в'їздах у місто спостерігається незначна тягучка по Броварському проспекту. На Бориспольському шосе проїзд вільний.
Затори утворилися на Харківському шосе та вулиці Привокзальній в районі залізничної станції "Дарниця".
Мости
Ситуація на мостах. Фото: скріншот
Проїзд головними столичними шляхопроводами вільний. Ускладнення руху фіксуються на під'їзді до Південного мосту, а також на мосту Патона.
Правий берег
Затори на в'їзді у Київ. Фото: скріншот
На в'їздах до міста ускладнений рух з боку Софійвської Борщагівки та Вишневого. Зі сторони Житомирської, Одеської трас та Конча-Заспи проїзд вільний.
Індустріальний шляхопровід зупинився. Фото: скріншот
Водночас затори змістилися в центральну частину міста та утворилися в районі Індустріального шляхопровода по вулиці Вадима Гетьмана, а також по проспекту Перемоги від станції метро "Політехнічна" до бульвара Тараса Шевченка.
Затори в центрі. Фото: скріншот
Затори також спостерігаються в районі Контрактової площі на Нижньому валу, вулицях Хорива, Межигірська, Спаська. Ускладнений рух на Набережно-Хрещатинській.
Крім того утворилися затори на Володимирській, Великій Житомирській та Михайла Грушевського. На Хрещатику проїзд вільний.
Складнощі із громадським транспортом
Зранку 13 січня у Києві затримується рух транспорту. Деякі трамваї курсують з відхиленням від графіка.
Трамваї № 28, 35, 22а
Затримується рух трамваїв № 28, 35, 22а по вул. Магнітогорська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Трамваї № 14, 18
Затримується рух трамваїв № 14, 18 по вул. Нижній вал – Житній ринок з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Трамваїв № 4, 5
Затримується рух трамваїв № 4, 5 по вул.Бальзака /вул.Каштанова в напрямку вул.С.Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Трамваї № 12, 17
Затримується рух трамваїв № 12, 17 по вул. Міська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Раніше ми писали:
- 12 січня в Києві стався збій у роботі громадського транспорту – місто застрягло у заторах.
- 12 січня у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.