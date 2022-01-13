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Київ "стоїть" у пробках, а громадський транспорт затримується: де не проїхати (карта)

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13 січня, 10:29
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Затори змістилися із в'їздів в столицю ближче до центральної частини міста
Рух ускладнено у центральній частині міста.
Рух ускладнено у центральній частині міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 13 грудня у Києві утворилися багаточисельні затори на дорогах. Ускладнення руху переважно спостерігається в центральній частині міста.

Про це свідчать дані Google maps.

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Лівий берег

Обстановка на лівому березі. Фото: скріншот

На в'їздах у місто спостерігається незначна тягучка по Броварському проспекту. На Бориспольському шосе проїзд вільний.

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Затори утворилися на Харківському шосе та вулиці Привокзальній в районі залізничної станції "Дарниця".

Мости

Ситуація на мостах. Фото: скріншот

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Проїзд головними столичними шляхопроводами вільний. Ускладнення руху фіксуються на під'їзді до Південного мосту, а також на мосту Патона.

Правий берег

Затори на в'їзді у Київ. Фото: скріншот

На в'їздах до міста ускладнений рух з боку Софійвської Борщагівки та Вишневого. Зі сторони Житомирської, Одеської трас та Конча-Заспи проїзд вільний.

Індустріальний шляхопровід зупинився. Фото: скріншот

Водночас затори змістилися в центральну частину міста та утворилися в районі Індустріального шляхопровода по вулиці Вадима Гетьмана, а також по проспекту Перемоги від станції метро "Політехнічна" до бульвара Тараса Шевченка.

Затори в центрі. Фото: скріншот

Затори також спостерігаються в районі Контрактової площі на Нижньому валу, вулицях Хорива, Межигірська, Спаська. Ускладнений рух на Набережно-Хрещатинській.

Крім того утворилися затори на Володимирській, Великій Житомирській та Михайла Грушевського. На Хрещатику проїзд вільний.

Складнощі із громадським транспортом

Зранку 13 січня у Києві затримується рух транспорту. Деякі трамваї курсують з відхиленням від графіка.

Трамваї № 28, 35, 22а

Затримується рух трамваїв № 28, 35, 22а по вул. Магнітогорська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Трамваї № 14, 18

Затримується рух трамваїв № 14, 18 по вул. Нижній вал – Житній ринок з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Трамваїв № 4, 5

Затримується рух трамваїв № 4, 5 по вул.Бальзака /вул.Каштанова в напрямку вул.С.Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Трамваї № 12, 17

Затримується рух трамваїв № 12, 17 по вул. Міська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Раніше ми писали:

  • 12 січня в Києві стався збій у роботі громадського транспорту – місто застрягло у заторах.
  • 12 січня у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.

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