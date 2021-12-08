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Київ зранку зупинився у довжелезних заторах – як доїхати до роботи (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 09:08
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Ускладнення руху спостерігаються, переважно, у напрямку центра міста
У Києві утворилися численні затори.
У Києві утворилися численні затори. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку утворилися довжелезні затори. Зокрема, рух ускладнений на Лівому березі у напрямку центра міста.

Про це свідчать дані Google-карт.

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Лівий берег

Затори спострегіаються на всіх під'їздах до мостів – на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, проспекті Соборності, вулиці Петра Радзіна, проспекті Миколи Бажана.

Також рух ускладнено на Харківському шосе, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Братиславська.

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Правий берег

Рух ускладнений по вулиці Богатирська на Оболоні.

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Практично повністю зупинений рух по Набережному шосе. Затори є також на Набережно-Хрещатицькій, на Хрещатику, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Академіка Глушакова, Кільцевій дорозі.

Сьогодні на дорогах буде небезпечно

Вдень 8 грудня в Києві очікується ожеледиця, на дорогах – ожеледь (і рівень небезпеки, жовтий). У столиці буде мокрий сніг та дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2 градуси морозу.

У таку погоду слід бути обережними, пересуваючись по місту. Головні поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Раніше ми писали:

  • В роботу громадського транспорту Києва 8 грудня внесли низку змін.
  • Київ планує заключити кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці кошти планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.

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