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Київ зранку зупинився в заторах: де не проїхати (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 листопада, 09:10
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Рух ускладнений переважно у напрямку правого берегу та центра міста
Зранку у Києві утруднено рух автомобілів.
Зранку у Києві утруднено рух автомобілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку, 30 листопада, в Києві утворилися багаточисельні затори на дорогах. Деякі вулиці варто об'їхати, щоб вчасно дістатися на роботу.

Про це свідчать дані Google maps.

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Лівий берег

Рух ускладнено на Проспекті визволителів, Броварському проспекті (у напрямку правого берега), бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича, проспекті Соборності, Харківському шосе, вулиці Анни Ахматової, проспекті Петра Григоренка.

"Стоїть" майже весь проспект Миколи Бажана у напрямку центра міста – від метро Харківська до станції метро Славутич.

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Мости

Затори спостерігаються майже на всіх мостах у напрямку правого берегу. Рух ускладнено на – Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту. Лише Південний міст "рухається" без майже затримок.

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Правий берег

Ускладнення руху спостерігається на Оболоні – на вулицях Богатирська, Героїв Дніпра, Полярна, Зої Гайдай, а також на Оболонському проспекті та вулиці Маршала Тимошенка.

Крім того, в Святошинському районі ускладнений рух на проспекті Академіка Палладіна, проспекті Перемоги.

Також в районі Шулявки зупинилася вулиця Вадима Гетьмана, Олександра Довженка.

Ускладнення автомобільного руху є на проспекті Любомира Гузара, а також на проспекті Валерія Лобановського.

Центр

На центральних вулицях рух затруднений на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, на вулицях Хрещатик, Володимирська та Прорізна.

В районі Контрактової площі стоять вулиці Костянтинівська, Верхній Вал, Хорива, Почайнинська.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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