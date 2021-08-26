Київ загруз у пробках: яка ситуація на дорогах 26 серпня (карта)

Пробки спостерігаються на мостах Північному, Метро, Патона та Південному – з лівого берега виїхати складно

Київ "стоть" в пробках. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві в четвер, 26 серпня, під час дощу утворилися великі затори. На дорогах столиці в багатьох районах рух ускладнений.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Виїхати з лівого берега складно

Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом затор.

Північний міст. Фото: Google maps

Перед Русанівським мостом на Броварському проспекті – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку".

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Броварський проспект. Фото: Google maps

Пробка також біля станції метро "Дарниця". А також в районі станції метро "Чернігівська" на вулицях Миропільська і Братиславська.

Перед мостом Патона затор на проспекті Соборності. На Дарницькому шосе перед Дарницьким мостом затор.

Міст Патона. Фото: Google maps

Від станції метро "Осокорки" до станції "Славутич" – перед Південним мостом корки. А також на вулиці Центральній.

Правий берег "коштує"

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Правий берег. Від станції метро "Теремки" до "Голосіївської" в сторону Деміївки затор.

Проспект Академіка Глушкова. Фото: Google maps

На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборній. Рух ускладнений також на самій вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці.

Від метро "Житомирська" до метро "Берестейська" стоїть рух.

Проспект Перемоги. Фото: Google maps

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У районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, бульварі Академіка Вернадського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівської, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.

Оболонь. Фото: Google maps

Центр паралізований

Центр. Затор – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Центр столиці. Фото: Google maps

Крім цього на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, бульварі Тараса Шевченка, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській. На вулиці Льва Толстого ДТП.

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