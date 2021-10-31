Київ у "червоній зоні" з 1 листопада. Що потрібно знати про роботу транспорту

У Києві з 1 листопада посилили правила карантину. У зв'язку з цим змінилися правила перевезень. Тепер жителям столиці потрібно мати сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест.
"Сьогодні" дізналися, що зміниться у роботі наземного транспорту та метро.
Нові обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.
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Наземний транспорт
Наземний міський транспорт – тролейбуси, трамваї, автобуси та маршрутки, буде працювати у звичайному режимі. Але тільки для тих, хто вакцинований або з негативним ПЛР-тестом на руках.
"Якщо людина зробила лише першу вакцинацію, то вона також може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши у разі перевірки "жовтий сертифікат", — пояснюють у КМДА.
Однак із цим сертифікатом можна їздити лише місяць, адже саме за цей час людина має отримати друге щеплення та, відповідно, сертифікат про повну вакцинацію.
Метро
Метрополітен працюватиме за такими ж правилами , як і наземний транспорт, але крім сертифікату та негативного тесту можна ще показати довідку про одужання від ковіду.
Порушникам доведеться сплатити штраф.
Як ловитимуть порушників?
На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.
Зазначимо, що підроблені сертифікати не відображаються у "Дії". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити "Дію" і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Так що обійти правила не вдасться.
Що чекає на порушників?
Відсутність сертифіката у будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат. Тому що за відсутність документа людині загрожує штраф, за підробку – стаття.
Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.
За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі , а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на 5 років. А за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.
Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.