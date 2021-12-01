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Київ ввечері зупинився в заторах – де не проїхати (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 грудня, 17:54
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Центральні вулиці міста перекриті, що спричинило ускладнення руху автомобілів
В центрі Києва численні затори на дорогах.
В центрі Києва численні затори на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 1 грудня в Києві утворилися чисельні затори. Рух майже повністю зупинився у центрі міста, однак і в інших районах ситуація на дорогах ускладнена.

Про це свідчать Google maps.

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Центр

Вулиця Хрещатик та Майдан Незалежності перекриті, на прилеглих вулицях утворилися затори. Крім того, складна ситуація на вулиці Володимирська, бульварі Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Велика Житомирська.

В районі Контрактової площі затори на вулиці Нижній Вал, Межигірська, Хорива, Почайнинська. А також на Набережно-Хрещатинській та Вознесеньскому узвозі.

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Затори в центрі Києва ввечері 1 грудня. Фото: Сьогодні

Правий берег

Затори утворилися також на Великій Васильківській, Євгена Коновальця, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги.

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Частково "стоїть" проспект Перемоги. В районі Борщагівки заторів поки не спостерігається. Так само на мостах зараз без особливих ускладнень руху.

Лівий берег

Там поки незначні затори на Харкіському шосе та вулиці Братиславській. Також рух ускладнений поблизу станції метро "Чернігівська".

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Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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