Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚨 Суд над Порошенком 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Київ увечері застиг у заторах: де не проїхати (карта)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 18:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київ застиг у заторах увечері 17 січня – які вулиці краще об'їжджати, щоб не потрапити у тягучку, список
У Києві почалися величезні пробки
У Києві почалися величезні пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці увечері 17 січня утворилися величезні затори у всіх районах. Центр міста практично "стоїть", як і основні шляхи.

Сайт "Сьогодні" розбирався, які вулиці краще об'їжджати.

Реклама

Правий берег

Окружною дорогою, як і виїздами з Києва, зараз рух дуже повільний. Найгірша ситуація на дорогах у бік Вишневого та Софійської Борщагівки, а також біля станції метро "Житомирська".

Київ застиг у пробках. Дані Google Карт

Де ще можна застрягти в заторах:

  • Вул. Івана Виговського;
  • Вул. Олени Теліги;
  • Проспект Перемоги;
  • Вул. Юрія Іллєнка;
  • Проспект Степана Бандери;
  • Преспект Героїв Сталінграда;
  • Голосіївський проспект;
  • Вул. Васильківська;
  • Бульвар Дружби Народів;
  • Проспект Валерія Лобановського.
Дані Google Карт

Що відбувається у центрі?

У центрі міста ситуація ще гірша через мітинги. Учасники акцій протесту перекрили Володимирський проїзд і час від часу пропускають лише тролейбуси.

Реклама

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прилеглі до цього проїзду вулиці – Володимирська та Велика Житомирська – теж завмерли у заторах.

Дані Google Карт

Також "стоять" такі ділянки:

Реклама
  • Вул. Саксаганського;
  • Проспект Перемоги;
  • Вул. Басейна;
  • Вул. Велика Васильківська;
  • Вул. Антоновича;
  • Вул. Круглоуніверситетська;
  • Вул. Ярославів Вал;
  • Вул. Прорізна;
  • Вул. Хрещатик.

Лівий берег

Поки що проїзди головними вулицями не застигли в заторах. На Троєщині невеликі тягучки розпочалися на проспекті Романа Шухевича, Маяковського, вулицях Закревського та Оноре де Бальзака.

Дані Google Карт

На Воскресенці затори на вулицях Курнатовського, бульварі Перова та вулиці Братиславській.

У Дніпровському районі ситуація набагато складніша. Проїзд ускладнений на таких ділянках:

  • Вул. Гната Хоткевича;
  • Харківське шосе;
  • Вул. Привокзальна;
  • Вул. Анни Ахматової;
  • Вул. Тростянецька;
  • Дніпровська набережна.
Дані Google Карт

Ситуація на мостах

Станом на 17:30 проїзд утруднений всіма автомобільними мостами – затори на дорозі у напрямку з правого на лівий берег.

Дані Google Карт

Найсерйозніша ситуація на Північному мості – там утворилися величезні затори і на під'їздах до переправи. Також пробки є біля мосту Патона.

На Московському шосе біля Південного мосту велика тягучка, сам міст теж у заторах.

Дані Google Карт

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В аеропорту "Київ" зустрічають Порошенка – він виступає перед прихильниками Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві замінували станцію метро Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витік аміаку на "Стиролі" може призвести до екокатастрофи на сході України – експерт Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 624

захворіло за тиждень в Києві

+35%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти