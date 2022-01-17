Київ увечері застиг у заторах: де не проїхати (карта)

У столиці увечері 17 січня утворилися величезні затори у всіх районах. Центр міста практично "стоїть", як і основні шляхи.
Сайт "Сьогодні" розбирався, які вулиці краще об'їжджати.
Правий берег
Окружною дорогою, як і виїздами з Києва, зараз рух дуже повільний. Найгірша ситуація на дорогах у бік Вишневого та Софійської Борщагівки, а також біля станції метро "Житомирська".
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Де ще можна застрягти в заторах:
- Вул. Івана Виговського;
- Вул. Олени Теліги;
- Проспект Перемоги;
- Вул. Юрія Іллєнка;
- Проспект Степана Бандери;
- Преспект Героїв Сталінграда;
- Голосіївський проспект;
- Вул. Васильківська;
- Бульвар Дружби Народів;
- Проспект Валерія Лобановського.
Що відбувається у центрі?
У центрі міста ситуація ще гірша через мітинги. Учасники акцій протесту перекрили Володимирський проїзд і час від часу пропускають лише тролейбуси.
Прилеглі до цього проїзду вулиці – Володимирська та Велика Житомирська – теж завмерли у заторах.
Також "стоять" такі ділянки:
- Вул. Саксаганського;
- Проспект Перемоги;
- Вул. Басейна;
- Вул. Велика Васильківська;
- Вул. Антоновича;
- Вул. Круглоуніверситетська;
- Вул. Ярославів Вал;
- Вул. Прорізна;
- Вул. Хрещатик.
Лівий берег
Поки що проїзди головними вулицями не застигли в заторах. На Троєщині невеликі тягучки розпочалися на проспекті Романа Шухевича, Маяковського, вулицях Закревського та Оноре де Бальзака.
На Воскресенці затори на вулицях Курнатовського, бульварі Перова та вулиці Братиславській.
У Дніпровському районі ситуація набагато складніша. Проїзд ускладнений на таких ділянках:
- Вул. Гната Хоткевича;
- Харківське шосе;
- Вул. Привокзальна;
- Вул. Анни Ахматової;
- Вул. Тростянецька;
- Дніпровська набережна.
Ситуація на мостах
Станом на 17:30 проїзд утруднений всіма автомобільними мостами – затори на дорозі у напрямку з правого на лівий берег.
Найсерйозніша ситуація на Північному мості – там утворилися величезні затори і на під'їздах до переправи. Також пробки є біля мосту Патона.
На Московському шосе біля Південного мосту велика тягучка, сам міст теж у заторах.