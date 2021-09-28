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Київ завмер у заторах: де вже не проїхати (карта)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 вересня, 09:29
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Рух ускладнений на мостах і біля станцій метро
Затори скували столицю. Фото: колаж "Сьогодні"
Затори скували столицю. Фото: колаж "Сьогодні"

На вулицях Києва сьогодні, 28 вересня, утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Правий берег "стоїть"

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На правому березі рух транспорту ускладнено на:

  • Повітрофлотському проспекті,
  • проспекті Перемоги,
  • вулиці Жилянська,
  • вулиці Саксаганського,
  • бульварі Лесі Українки,
  • вулиці Олени Теліги,
  • проспекті Степана Бандери,
  • Набережному шосе,
  • Голосіївському проспекті.

Також затори утворились біля станцій метро:

  • "Олімпійська",
  • "Театральна",
  • "Либідська",
  • "Вокзальна",
  • "Деміївська".

Ускладнено рух на Північному мосту, мосту Метро.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Ситуація на лівому березі

На лівому березі утворились затори на:

  • проспекті Визволителів,
  • вулиці Григорія Ващенка.
  • Біля станцій метро "Дарниця", "Славутич", "Лівобережна".

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Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних заторів у денний час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів у метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.

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