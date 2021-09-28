Київ завмер у заторах: де вже не проїхати (карта)

Рух ускладнений на мостах і біля станцій метро

Затори скували столицю. Фото: колаж "Сьогодні"

На вулицях Києва сьогодні, 28 вересня, утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Правий берег "стоїть"

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На правому березі рух транспорту ускладнено на:

Повітрофлотському проспекті,

проспекті Перемоги,

вулиці Жилянська,

вулиці Саксаганського,

бульварі Лесі Українки,

вулиці Олени Теліги,

проспекті Степана Бандери,

Набережному шосе,

Голосіївському проспекті.

Також затори утворились біля станцій метро:

"Олімпійська",

"Театральна",

"Либідська",

"Вокзальна",

"Деміївська".

Ускладнено рух на Північному мосту, мосту Метро.

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Фото: скріншот

Ситуація на лівому березі

На лівому березі утворились затори на:

проспекті Визволителів,

вулиці Григорія Ващенка.

Біля станцій метро "Дарниця", "Славутич", "Лівобережна".

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Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних заторів у денний час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів у метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.