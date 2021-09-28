Київ завмер у заторах: де вже не проїхати (карта)

На вулицях Києва сьогодні, 28 вересня, утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Правий берег "стоїть"
На правому березі рух транспорту ускладнено на:
- Повітрофлотському проспекті,
- проспекті Перемоги,
- вулиці Жилянська,
- вулиці Саксаганського,
- бульварі Лесі Українки,
- вулиці Олени Теліги,
- проспекті Степана Бандери,
- Набережному шосе,
- Голосіївському проспекті.
Також затори утворились біля станцій метро:
- "Олімпійська",
- "Театральна",
- "Либідська",
- "Вокзальна",
- "Деміївська".
Ускладнено рух на Північному мосту, мосту Метро.
Ситуація на лівому березі
На лівому березі утворились затори на:
- проспекті Визволителів,
- вулиці Григорія Ващенка.
- Біля станцій метро "Дарниця", "Славутич", "Лівобережна".
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Кияни вимагають заборонити ремонт доріг
У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних заторів у денний час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.
Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів у метро.
Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.