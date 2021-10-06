Киян попередили про часткове обмеження руху: список вулиць

У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.
Про це пише прес-центр патрульної поліції.
Обмеження руху буде вводитися в період з 08:00 до 23:00.
Список вулиць:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
- поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
- Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
- вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
- вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
- бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
- вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
- вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
- вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
- проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
- вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
- вулиця Боричів Тік
- Володимирський узвіз
- вулиця Михайлівська
- вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
- вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
- вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
- вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
- міст Метро
- проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)
Трагедія в Бабиному Яру
Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреї і цигани – за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, українських повстанців.
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- Президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії в Бабиному Яру.
- Президент Ізраїлю вже прибув в Україну і зустрівся з Володимиром Зеленським.
Кияни вимагають заборонити ремонт доріг
У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.
Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.
Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.