Киян попередили про часткове обмеження руху: список вулиць

З нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру в Київ прибудуть іноземні делегації

У Києві обмежать рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Про це пише прес-центр патрульної поліції.

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Обмеження руху буде вводитися в період з 08:00 до 23:00.

Список вулиць:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе

Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут

вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа

вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького

бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)

вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)

вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)

вулиця Боричів Тік

Володимирський узвіз

вулиця Михайлівська

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)

міст Метро

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)

Трагедія в Бабиному Яру

Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреї і цигани – за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, українських повстанців.

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії в Бабиному Яру.

Президент Ізраїлю вже прибув в Україну і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.