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Кияни зняли на відео автобус, який їхав по "зустрічній" (відео)

25 квітня, 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ймовірно, водій автобуса хотів зробити обгін – він об'їхав авто, які стояли попереду

У Києві очевидці помітили автобус, який рухався по зустрічній смузі руху, порушуючи правила дорожнього руху.

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Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

НП подія сталася біля станції метро "Харківська".

"Нові стандарти "безпеки" від "Київпастрансу". Якщо що – це громадський транспорт пре по зустрічній смузі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на вулицях Києва курсує безкоштовна "антіковідная" маршрутка.

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Раніше ми писали, що в Києві на шляхопроводі через залізницю обмежать рух транспорту.

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Київ зустрічка автобуси громадський транспорт смуга

Джерело: Сьогодні

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