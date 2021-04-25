Кияни зняли на відео автобус, який їхав по "зустрічній" (відео)

У Києві очевидці помітили автобус, який рухався по зустрічній смузі руху, порушуючи правила дорожнього руху.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
НП подія сталася біля станції метро "Харківська".
"Нові стандарти "безпеки" від "Київпастрансу". Якщо що – це громадський транспорт пре по зустрічній смузі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вулицях Києва курсує безкоштовна "антіковідная" маршрутка.
Раніше ми писали, що в Києві на шляхопроводі через залізницю обмежать рух транспорту.
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