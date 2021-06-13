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Кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги – петиція

13 червня 2021 14:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Автор петиції пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд або ж проводити роботи у нічний час доби

Автор петиції пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд

Автор петиції пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд / Фото: Сьогодні

У Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва в робочі та вихідні дні, в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

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Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

"З метою уникнення регулярних дорожніх або автомобільних заторів в денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на пальне, мета даної петиції. В сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.

Петицію №10610 подав Юрій Чимбру. Він пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд або ж проводити роботи у нічний час доби.

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Нагадаємо, що 10 червня Київрада зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки електронної петиції. Для розгляду петиції тепер необхідно набрати 6 тисяч голосів за 60 днів. Раніше поріг складав 10 тисяч за 90 днів. Проте, оскільки петиція про дороги зареєстрована 2 червня, їй потрібно все-таки набрати 10 тисяч голосів, наразі зібрано лише 259 підписів.

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Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів у метро.

Нагадаємо, 26 травня у Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів. У метрополітені зазначають, що важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу було зафіксовано. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

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