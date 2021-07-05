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Київський метрополітен: один з вестибюлів станції "Контрактова площа" закриють до 10 липня

5 липня 2021 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вестибюль №1 (в напрямку станції "Поштова площа") не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів

Вестибюль №1 на станції "Контрактова площа". Фото: КМДА

Вестибюль №1 на станції "Контрактова площа". Фото: КМДА

У роботу київського метрополітену з 6 до 10 липня внесли зміни. Один з вестибюлів станції метро "Контрактова площа" закриють через заміну турнікетів.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

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Вестибюль №1 (в напрямку станції "Поштова площа") буде закритий на вхід і вихід для пасажирів.

"Сучасні турнікети вже встановлені на багатьох станціях. Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина і безконтактну банківську картку", – пишуть в повідомленні.

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Також ми писали, що на станції метро "Дорогожичі" пасажири спостерігають сліди від потоків води, яка якимось чином потрапила на станцію.

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