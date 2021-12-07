Київське метро працюватиме на годину довше, але частину станцій закриють: список

Після футбольного матчу можливі обмеження на кількох станціях

Початок матчу о 20:00 / Колаж "Сьогодні"

У ніч із 7 на 8 грудня київське метробуде працювати на одну годину довше. Все через футбольний матч "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тираспіль).

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Початок гри о 22:00. Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

У Києві почастішали масштабні збої у роботі транспорту

Це стосується маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком у місті – багато пробок та скупчення легкового транспорту.

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік містом – багато пробок і скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Вони також виготовляються на основних магістралях міста.

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"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що з цих причин відбуваються збої у роботі громадського транспорту як уранці, так і ввечері.

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