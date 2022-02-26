Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.
"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За потреби на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.
Також у Києві пролунали сирени повітряної тривоги.
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Що робити киянам прямо зараз
- Якщо ви в укритті – не залишайте його.
- Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
- Прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків та куль.
- Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.
Карта укриттів Києва доступна за посиланням