Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.

"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За потреби на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.