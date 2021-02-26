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Кличко відмовився передати Подільсько-Воскресенський міст "Укравтодору"

26 лютого, 12:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мер Києва пояснив рішення реалізацією іншого проекту

Київська влада відмовилася передавати Подільсько-Воскресенський міст "Укравтодору". Державне агентство автомобільних доріг пропонувало добудувати цей міст замість міської влади. Пропозицію робили заради прискорення будівництва, але мер Києва Віталій Кличко не вірить у такий результат.

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Про це заявив сам Кличко. Своє рішення він виправдав тим, що "Укравтодор" повинен добудувати Дарницький міст, який знаходиться на балансі "Укрзалізниці". Нібито ще один проєкт уповільнить реалізацію попереднього.

При цьому мер визнав, що будівництво Подільсько-Воскресенського моста, яким нині займається влада міста, все ж затягується.

"Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила і економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також внесли, так би мовити, корективи і протести мешканців Русанівських садів", – написав Кличко.

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Нагадаємо, в "Укравтодорі" офіційно зверталися до міськадміністрації Києва щодо Подільсько-Воскресенського моста. Держагентство заявляло, що вже готове взяти на баланс весь ансамбль, включаючи з'їзди та розв'язки, а також провести коригування проєкту, експертизу і почати роботи.

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Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначав, що таке рішення прискорить будівництво, адже у компанії є досвід будівництва складних мостів. Крім того, "Укравтодор" фондується під державні гарантії, що забезпечить стабільне фінансування будівництва.

Зазначимо, будівництво Подільсько-Воскресенського моста тягнеться вже понад 15 років, навколо нього вже виникало кілька скандалів. Наприклад, у липні 2020 року в київській прокуратурі повідомили про спробу вкрасти з бюджету проекту 80 мільйонів гривень.

Кличко освітив Подільсько-Воскресенський міст

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Джерело: Сьогодні

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