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Колапс у метро Києва. Люди досі не можуть купити разову поїздку і поповнити карту

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 20:36
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У метрополітені кажуть, що розуміють незручності громадян, які зібралися на входах у метро, але доступу до електронної системи продажу поїздок у них немає
У системі ГІОЦ відбувся збій і пасажири метро не можуть придбати поїздку
У системі ГІОЦ відбувся збій і пасажири метро не можуть придбати поїздку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені, незважаючи на обіцянки все виправити, як і раніше не працює система для поповнення транспортних карток і придбання разових поїздок – збій у системі стався ще вдень. Через це у вечірню годину-пік на багатьох станціях утворилися величезні черги з пасажирів, які намагаються потрапити з роботи додому.

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У Київському метрополітені сайту "Сьогодні" повідомили, що фахівцям КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) досі не вдалося запустити в роботу систему оплати проїзду.

"Люди не можуть придбати разові поїздки або поповнити транспортну картку через технічний збій у системі ГІОЦ. Ми чекаємо від ГІОЦ сигналу, коли система запрацює. Черги спостерігаються на всіх найбільш завантажених станціях, де ввечері люди повертаються додому. Оплатити проїзд можуть ті, у кого на транспортній карті є поїздки і ті, хто оплачує проїзд банківською картою", – розповіла "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Вона каже, що всі розуміють незручності громадян, які зібралися на входах у метро, але доступу до цієї системи у метрополітену немає.

"На жаль, у нас немає доступу до цієї системи. І ми чекаємо, коли її налагодить ГІОЦ. Зараз ми обмежили вхід на станції, щоб уникнути великого скупчення людей у холах. На всіх станціях ведеться голосове оповіщення пасажирів. Ми пояснюємо їм ситуацію та інформуємо, щоб вони могли змінити свої маршрути і швидше дістатися додому", – додала Макогон.

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Нагадаємо, удень 30 серпня в київському метро почалися проблеми з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок, тоді в метрополітені обіцяли, що система запрацює вже через годину, але цього досі не сталося.

Ми також писали, що в Києві, де в неділю потужна злива затопила кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило просто на силові кабелі та колії. Повідомлялося, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

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