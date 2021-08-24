Скінчилися муки. Від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" будемо їздити по "розумній дорозі"

Зараз робітники закінчують озеленення цієї ділянки і приступлять до монтажу екранів над проїзною частиною

Відремонтована ділянка дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

Робочі продовжують ремонт ділянки дороги від Києва до Борисполя довжиною в 17 кілометрів. Але як запевнили нас в "Укравтодорі" автомобілістам, які їдуть в міжнародний аеропорт "Бориспіль" вже не заважають дорожні роботи. Для автомобілів доступні по чотири смуги руху як в напрямку "Борисполя", так і в бік Києва.

Що вже зробили?

"Ремонт дорожнього полотна завершено повністю. Нанесення пластикової розмітки вже теж завершено. Це було єдиною незручністю для автомобілістів, які їхали в аеропорт і назад до столиці. Для цього доводилося частково перекривати рух транспорту. Встановлено бар'єрну огорожу і нове освітлення, його залишилося змонтувати тільки на транспортних розв'язках", – пояснили сайту "Сьогодні" в прес службі "Укравтодору".

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Так виглядає траса на Бориспіль. Фото: Юрій Голик/Facebook

Що залишилося доробити?

Там додають, що зараз робітники закінчують озеленення цієї ділянки і приступлять до монтажу екранів над проїзною частиною. Це займе ще пару місяців.

"Дорога від Києва до Борисполя буде інтелектуальною. Екрани над проїзною частиною будуть інформувати автомобілістів про температуру повітря, погодні умови, попереджати про ДТП. Таких екранів буде 17. Вони абсолютно нові. Монтаж і підключення екранів до загальної системи займе час. Також на бориспільській трасі буде встановлена система WIM – динамічне зважування транспорту. При її допомзі будуть виявляти перевантаження в автомобілях і стежити за станом дорожнього полотна. Рампа вже змонтована, зараз в асфальт монтуються датчики, які будуть зчитувати необхідну інформацію", – пояснюють в "Укравтодорі".

Ремонт дороги, нагадаємо, стартував 22 червня. І це стало справжнім кошмаром для пасажирів, які добиралися з Києва в аеропорт "Бориспіль" на автотранспорті. Людям доводилося виїжджати з Києва за кілька годин, щоб вчасно встигнути в аеропорт на реєстрацію рейсу.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

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"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що: