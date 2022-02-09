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Кондиціонер? У київському автобусі-гармошці помітили величезну дірку (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 12:15
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Користувачі Мережі почали жартувати про це
У столиці помітили зламаний автобус. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці помітили зламаний автобус. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилися фото зламаного автобуса, який їздить дорогами Києва. Транспорт помітили неподалік станції метро Харківська.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ оперативний".

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Кондиціонер у лютому?

На опублікованих знімках можна побачити, що в автобусі-гармошці зламалося з'єднання і внаслідок цього утворилася дірка, і тепер повітря потрапляє прямо до салону, де сидять пасажири.

"Кондиціонер у автобусі? Пффф, це для слабаків! Вибір Київпастрансу – максимально можливе провітрювання. Потрібно ще підняти вартість проїзду! Терміново!" – написали очевидці.

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Як відреагували у Мережі?

Користувачі Мережі почали жартувати про це у коментарях під постом:

  • "Якщо провтикав зупинку, але потрібно терміново вийти"
  • "На вихідні відпочивали – порвали "гармошку"
  • "У мене ще з дитинства фобія була їхати на гармошці, постійно здавалося, що на повороті вона відірветься"
  • "Ковід не пройде"
  • "Так гуляли, що баян порвали"

У Києві пасажирам довелося штовхати поламану маршрутку

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати зламаний транспорт, щоб доїхати на роботу. Відео інциденту опублікували у Мережі.

НП сталася на вулиці Академіка Туполєва. У ролику видно, що маршрутка не змогла завестись.

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Четверо чоловіків доклали фізичних зусиль, щоб транспорт зміг продовжити рух самостійно.

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