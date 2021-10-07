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Коронавірус наступає. Чи будуть в Києві вводити обмеження на транспорт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 жовтня, 19:03
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Столиця залишається лідером в вакцинальній кампанії в Україні – "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тис. киян
У місті працює 19 прищепних центрів
У місті працює 19 прищепних центрів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується. Щодня в столиці фіксується до тисячі нових випадків інфікування. Однак, поки питання локдауну не розглядається і транспорт буде працювати для всіх.

Про це повідомляє КМДА.

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Місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації, але продовжує приймати заявки від підприємств і ФОП на спецпропуски для користування транспортом під час обмежень. Від 10 серпня, коли стартувала подача заявок в системі зареєструвалося понад 9000 організацій.

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"Важливо – це превентивні заходи. Заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Першочергово, право на проїзд отримають праціники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста", – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час круглого столу.

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Вакцинація

За його словами, зростає швидкість заповнення медустанов. 98% важких хворих в лікарнях не були вакциновані.

Столиця залишається лідером в вакцинальній кампанії в Україні. З початку вакцинальної кампанії вже виконано понад 1 млн 800 тис. щеплень, "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тис. киян.

Нагадаємо, що в Києві працює 19 прищепних центрів, 117 пунктів щеплення, 57 мобільних бригад і Центр масової вакцинації в МВЦ.

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Хто на порозі "червоної зони"?

Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Згідно з показниками, це будуть:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.

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