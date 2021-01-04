"Косо-криво, аби живо": жителі Борщагівки в мережі висміяли павільйон на зупинці (фото)

Будівельники так квапилися встановити конструкцію, що не подумали про логіку своїх дій

Бажання міської влади впорядкувати одну із зупинок громадського транспорту на Микільській Борщагівці в Святошинському районі Києва було зустрінуте з гумором, сарказмом і навіть різкою критикою в Мережі.

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Річ у тім, що пішохідна доріжка з тротуарної плитки веде не на зупинку на вулиці Зодчих, а з тилу впирається прямо в торговий павільйон, тому до транспорту доводиться йти по багнюці, повідомляється в групі "Борщагівка" в Facebook.

Кияни в соцмережі жартують:

"Дуже креативно, молодці! – Київ тепер весь в якій жалобі, все чорно-сіре. Зупинки, кіоски. – Спеціально для сценарію 95-го кварталу. – Доріжці років 5, а зупинка нова. Не перенесли в потрібне місце. – Наче по тій дорозі хтось ходив. Ходили і ходять як попало, он навіть із стану газону видно. – Та була ця доріжка до зведення нової зупинки .. в кошторисах не було прибрати її... – Завдання – зробити нову!!!! – Прохід забули намалювати білою фарбою! – Та все ок, там скоро двері будуть на зупинку з обігрівом взимку і з кандеєм влітку. – Косо-криво, аби живо! Хоч би колись мізки вмикали! Нафіга таких фахівців набирати, зарплату платити??? – І так зійде!"

/ Фото: Facebook

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Втім, у департаменті міського благоустрою запевняють, що жителі рано підняли паніку. Заміна зупиночних павільйонів проходить по всьому місту на підставі інвестиційного договору – прибирають старі зупинки і встановлюють нові, комфортні.

"Нову зупинку встановили зовсім недавно. Ще тривають роботи з благоустрою території навколо неї. Доріжка буде перекладена, щоб люди могли зручно підходити до зупинкового павільйону. Роботи тривають, вони будуть завершені до кінця цього тижня", – пояснили сайту "Сьогодні" в Департаменті міського благоустрою КМДА.

Нагадаємо, на Харківському шосе, 165 в Дарницькому районі бездомні перетворили зупинку громадського транспорту в хатину. Вони принесли туди картонні коробки, одяг, а саму конструкцію "утеплили" за допомогою плівки – обернувши її навколо металевих конструкцій.

Також повідомлялося, що на вулиці Березняківській у Дніпровському району водій таксі в'їхав у зупинку і зник.

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