"Червона зона". Чи подорожчає проїзд у транспорті Києва – ми перевірили чутки

Міський транспорт та метрополітен працюватиме у звичайному режимі, але з умовою

Чи переглянуть тариф у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Через посилення карантину з 1 листопада міський транспорт Києва перевозитиме лише вакцинованих громадян, дітей до 18 років та тих, хто зробив ПЛР-тест, антиген-тест, отримав першу дозу вакцини або має сертифікат про одужання. Решту обіцяють штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. У соціальних мережах ширяться чутки, що через це вартість проїзду у міському транспорті може подорожчати. Сайт "Сьогодні" перевірив, наскільки ймовірним є підвищення вартості проїзду вже зараз.

У столичній мерії кажуть, що планів піднімати тарифи на проїзд у міському транспорті вже зараз вони не мають.

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"Ми працюємо над питанням збільшення тарифів на проїзд у міському транспорті. Я неодноразово про це заявляв – цей процес іде. Враховуючи, що тарифи на проїзд змінювалися у бік збільшення далекого 2018 року – це питання вимагає перегляду. За цей час значно подорожчали енергоносії, рівень зарплат, вартість пального. Сьогоднішній тариф у 8 гривень уже не відповідає економічно обґрунтованим показникам. Процес вивчення запитів транспортників продовжується. Ми вивчаємо їхні пропозиції. Наступного тижня ми озвучимо цифри того, як змінюватиметься вартість проїзду в міському транспорті, але це не має жодного відношення до обмежень на транспорті, які вводяться з 1 листопада в Києві", – заявив сайту "Сьогодні" Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Він додає, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає лише наступного року у січні чи лютому місяці.

"Є спеціальна процедура перегляду тарифів на проїзд. Вона передбачає громадські слухання. Це питання не швидке і займе кілька місяців", – зазначає Микола Поворозник.

Повний список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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