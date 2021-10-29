"Червона зона". Чи подорожчає проїзд у транспорті Києва – ми перевірили чутки

Через посилення карантину з 1 листопада міський транспорт Києва перевозитиме лише вакцинованих громадян, дітей до 18 років та тих, хто зробив ПЛР-тест, антиген-тест, отримав першу дозу вакцини або має сертифікат про одужання. Решту обіцяють штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. У соціальних мережах ширяться чутки, що через це вартість проїзду у міському транспорті може подорожчати. Сайт "Сьогодні" перевірив, наскільки ймовірним є підвищення вартості проїзду вже зараз.
У столичній мерії кажуть, що планів піднімати тарифи на проїзд у міському транспорті вже зараз вони не мають.
"Ми працюємо над питанням збільшення тарифів на проїзд у міському транспорті. Я неодноразово про це заявляв – цей процес іде. Враховуючи, що тарифи на проїзд змінювалися у бік збільшення далекого 2018 року – це питання вимагає перегляду. За цей час значно подорожчали енергоносії, рівень зарплат, вартість пального. Сьогоднішній тариф у 8 гривень уже не відповідає економічно обґрунтованим показникам. Процес вивчення запитів транспортників продовжується. Ми вивчаємо їхні пропозиції. Наступного тижня ми озвучимо цифри того, як змінюватиметься вартість проїзду в міському транспорті, але це не має жодного відношення до обмежень на транспорті, які вводяться з 1 листопада в Києві", – заявив сайту "Сьогодні" Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.
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Він додає, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає лише наступного року у січні чи лютому місяці.
"Є спеціальна процедура перегляду тарифів на проїзд. Вона передбачає громадські слухання. Це питання не швидке і займе кілька місяців", – зазначає Микола Поворозник.
Повний список нових обмежень у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.