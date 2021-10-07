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Куди українці літають найчастіше з "Борисполя": найпопулярніші напрямки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 15:17
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За вересень 2021 аеропорт обслужив понад 1 млн пасажирів
Названо популярні напрямки з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"
Названо популярні напрямки з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" українці найчастіше літали до Туреччини, Єгипту та Німеччини.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

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Найпопулярніші напрямки серед туристів

Найпопулярнішими міжнародними напрямками серед туристів залишаються Туреччина та Єгипет. Також до трійки найпопулярніших потрапила Німеччина. Так, доля пасажирів до цих країн становить 47% від загальної кількості відправлених з аеропорту "Бориспіль" пасажирів.

Туристи найчастіше подорожували за такими напрямками:

  • Анталія;
  • Шарм-ель-Шейх;
  • Стамбул;
  • Хургада;
  • Тель-Авів;
  • Даламан;
  • Бодрум;
  • Амстердам;
  • Тіват;
  • Іракліон.

Скільки туристів обслужив аеропорт "Бориспіль"

За вересень 2021" Бориспіль" обслужив 1 160 685 пасажирів. З них 753 544 – це пасажири регулярних рейсів, 407 141 – нерегулярних.

У той же час сумарно за дев'ять місяців 2021 року аеропорт обслужив 6 976 939 пасажирів, серед яких 4 093 166 – пасажири регулярних рейсів, 2 883 773 – нерегулярних.

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Порівняно з аналогічним періодом 2020 року загальна кількість пасажирів збільшилась на 72%.

За вересень 2021 міжнародний аеропорт
За вересень 2021 міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 160 685 пасажирів. Фото: Avianews

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