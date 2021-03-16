Купити "мотлох на колесах" разом з маршрутом: у Києві будь-хто може стати перевізником

Купити маршрутку разом із маршрутом – не проблема. В обхід тендерів та будь-яких дозволів місцеві автопарки наповну торгують іржавим траспортом, що, за їхніми словами, хоч сьогодні може виїхати у рейс.

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Кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко провів власний експеримент та дізнався – скільки коштує купити автобус, який прибуток отримують перевізники та як маршрутки порушують правила карантину.

В ідеалі, щоб отримати ліцензію на будь-який маршрут за регламентом треба, щоб місцева влада оголосила тендер і за результатами прозорого конкурсу має виграти компанія, що пропонує найкращі умови. Там прописана кількість автобусів, їхній технічний стан, інтервал руху тощо. Однак насправді на ринку перевезень увсе далеко не так.

Журналіст прикинувся покупцем та домовився про зустріч із власником автопарку – він пропонує придбати транспорт за 3 тисяч доларів і до 7-10 тыс., залежно від технічного стану.

Про те, що за 3 тисячі пропонують мотлох на колесах, відверто зізнається один із водіїв автопарку.

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"По запчастинах його продати дорожче, ніж цілим", – каже водій.

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Однак найцікавіше, що за окрему плату можна купити не тільки напіврозвалений автобус, а й одразу місце на маршруті. Для цього у вас попросять лише переоформити документи на транспорт та страховку.

За словами директора автопарку, треба буде ще платити 2 тисячі триста гривень податків, але тут є "шпаринка" – оформити на ФОП.

Отже, 3-4 тисячі доларів за автобус, оформлюєте свого водія – і можете в обхід тендерів починати працювати. Головне – платити щодня в касу власнику маршруту. А хто їздить – його не цікавить.

"Щас 800 гривень план. Ми тягнем цей план, але не сьогодні завтра опять вони введуть якийсь карантін і опять начнеться мишина возня", – жаліється власниця автопарку.

Все, що заробить водій понад планові 800 гривень – йде йому в кишеню.

Щодо карантину, під час якого водії не мають права брати більшу кількість людей, ніж є місць для сидіння, то цього правила дотримуються тільки муніципальні перевізники – автобусами і тролейбусами. І це одразу вплинуло на їхні прибутки.

"Дуже впала. Процентів, навєрно, на 60-80", – каже співрозмовник.

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А от приватні перевізники не зважають ані на пандемію, ані на штрафи за порушення карантину, які регулярно виписує поліція і які впливають на прибуток. Адже штрафи не проблема, розповідає директорка приватного автопарку.

"Оце усе, шо стояк – це все виписаний штраф. Потом іде дєло в суд. І потом 17 тисяч. Оце весь стояк, шо був на локдауні – оце весь стояк со штрафами. Весь стояк – 90 протоколів за період дєкабрь-январь", – ділиться вона.

Ось і маємо – державний транспорт несе збитки. А приватні перевізники набивають повний "Богдан" усіма, хто не вліз у тролейбус. Те саме стосується і якості обслуговування.

Ми приїхали в один із автопарків київпастрансу. Всі автобуси нові, цілі та регулярно проходять техогляд.

"Ми отримали минулого року і частину цього року ми отримали рухомого складу нового біля 5 автобусів. Тим більше ми столиця, а не якась там окраїна, село в лісі, що там можна їздить на підводі", – каже Володимир Приступлюк, головний інженер автобусного парку №6 міста Києва.

Поки одні вкладають гроші в рухомий склад, у техогляд та дотримуються законодавства, приватні перевізники заробляють гроші, нехтуючи всіма вимогами. Що зрештою вбиває муніципальний транспорт та впливає на якість перевезень.

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