Придбав за 2 тис. доларів: у "Борисполі" затримали іноземця з фальшивим паспортом

Із собою у чоловіка також був дійсний закордонний паспорт громадянина Ірану

Іранець з фальшивкою летів через "Бориспіль" до Лондона / Фото: колаж "Сьогодні"

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали іранця, який прилетів до України з фальшивим паспортом громадянина Великої Британії.

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Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

"Громадянина Ірану, який їхав транзитом та використовував для своєї подорожі частково підроблений закордонний паспорт громадянина Великої Британії, виявили під час повторної перевірки документів. У закордонному паспорті інспектор прикордонної служби зафіксував заміну сторінки з установчими даними. Чоловік прямував на рейс до Лондона", – йдеться у повідомленні.

Іранець повідомив прикордонникам, що придбав підробку в Стамбулі за 2000 доларів США в невідомої особи. Із собою в іноземця також був дійсний закордонний паспорт громадянина Ірану.

Як результат, іноземцю заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки, його притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду".

"Бориспіль" – один з найбільших аеропортів України

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"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародні і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародними і 12 внутрішньоукраїнськими). А аеродром здатен приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік становив 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. У липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8635 рейсів, з яких 7390 припали на закордонні напрямки, а 1245 рейсів виконано в межах України.

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