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Лівий берег встане в пробках до 15 грудня. У Києві розпочався ремонт естакади Південного мосту

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
1 жовтня, 21:14
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С2 жовтня починаються роботи на проїжджій частині
Роботи триватимуть до середини грудня. Колаж "Сегодня"
Роботи триватимуть до середини грудня. Колаж "Сегодня"

У Києві з 2 жовтня за 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух.

Про це повідомляє КК "Київавтодор" Facebook.

Ремонт моста

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Зазначається, що роботи триватимуть до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Робота триватиме відразу на декількох швах, щоб швидше закінчити заміну мостових елементів.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор з заміною деформаційних швів. Роботи почалися на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною. С2 жовтня починаються роботи на проїжджій частині. Зокрема, в напрямку лівого берега.

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"На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 вже замінені, 18 – залишилося замінити. Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено ", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в соціальних мережах з'явилося відео "ремонту" з столичного мосту на вулиці Дегтярівській, який розташований над проспектом Перемоги недалеко від станції метро "Берестейська". Так, кияни повідомляють, що зношені конструкції моста закріпили металевими скобами і не ремонтували їх.

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А на вулиці Новокостянтинівській обрушилося пішохідний огорожу. Масивна металева конструкція довжиною в кілька десятків метрів впала на газон і проїжджу частину. Благо, під час падіння брили з металу ніхто з людей і автомобілів не постраждав.

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