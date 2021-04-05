Транспортний колапс в Києві через локдаун, вечір: скільки коштує доїхати додому на таксі

У понеділок, 5 квітня, в Києві почався локдаун. Їздити з сьогоднішнього дня в громадському транспорті можна лише за спецперепустками. Решті ж жителів столиці радять залишатися вдома або добиратися на таксі.

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Яка ситуація з таксі ввечері – з'ясували "Сегодня".

Ціни і затори

Вранці Київ скував транспортний колапс – пробки досягли максимальних балів, а ціни на проїзд в таксі злетіли в три рази. Вартість перевищувала 600 гривень. Опитані кореспондентами "Сегодня" пасажири говорили, що таксі в Києві коштувало в середньому в 2-2,5 рази дорожче, ніж в звичайні дні. Крім того, пошук водія сповільнився через брак машин.

Але, не дивлячись на дуже високі ціни і довгі затори на дорогах кияни були готові платити. Оскільки на роботу потрібно якимось чином дістатися. Хоча б для того, щоб забрати спецперепустку.

Відео: Сьогодні

Наприклад, сьогодні не пустили в маршрутку медика. Жінка пояснила, що не встигла забрати свою перепустку, яка чекає її на роботі. Вона живе за 50 км від місця роботи. Таксі коштувало б для неї близько 1000 гривень.

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Один зі столичних таксистів розповів "Сегодня", що тарифи на проїзд в таксі виставляють не особисто водії, і навіть не компанія-перевізник. Їх автоматично визначає "комп'ютер" на основі даних про попит і кількості машин в районі і пробок, розповів "Сегодня" один із столичних таксистів.

За словами водія, він за сьогоднішній ранок, чотири робочих години, заробив стільки ж, скільки за весь вчорашній день.

На щастя, ближче до вечора ціни на таксі нормалізувалися. Вони вище звичайних, але в подібній ситуації, коли кожному потрібна машина, це цілком логічно.

Увечері у киян з'явилася інша проблема – столицю скували пробки. Згідно Google-картах, станом на 19:00, практично паралізований весь правий берег.

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На мостах які ведуть з правого на лівий берег – можна спокійно проїхати, незначна тягнучка. І на лівому березі незначні пробки, проїзд практично не ускладнений. Та вск змінюється. оскільки багато хто намагається дістатися якраз з центру на лівий берег і потік переміщується.

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Центр – "Святошин"

Як відправну точку ми взяли адресу в центрі – Антоновича, 20. Більшість офісів, будівль держустанов та органів влади розташовані в центрі. Щоб доїхати до станції метро "Святошин" потрібно бути готовим заплатити 196 гривень, це автомобілі комфорт-класу. Інші авто зайняті, їх поки що неможливо замовити. Авто за 179 гривень періодично з'являється, але щоб встигнути саме на нього, потрібно регулярно оновлювати сторінку.

Популярний сервіс таксі Bolt оцінив поїздку з вулиці Антоновича 20 на проспект Академіка Корольова в 189 гривень. Це звичайний тариф при підвищеному попиті. Якщо у клієнта є бажання замовити авто комфорт-класу, то це буде коштувати 206 гривень, а бізнес-класу – 344 гривні.

За цим же маршрутом можна проїхати трохи дорожче, якщо замовити автомобіль служби таксі Uklon, там ціни стартують від 220 гривень. В цілому ціни за цим напрямком знаходяться в межах норми, залежить від конкретної адреси та завантаженості доріг.

Стільки коштує дістатися на Харківський масив

Якщо ви працюєте в центрі і вам потрібно дістатися на Харківський масив, то поїздка обійдеться для вас трохи дорожче звичайного. Наприклад, з вулиці Антоновича 20 до станції метро "Харківська" обійдеться в 165 гривень. Автомобіль комфорт-класу в 181 гривню, а бізнес-клас коштуватимуть 306 гривень. Зазвичай ціни стартують від 120 гривень, але, також, це залежить від часу доби.

Поїздка в цей же район, але не до метро, а на вулицю Михайла Драгоманова буде коштувати 268 гривень. Машини є у вільному доступі і приїде автомобіль буквально через кілька хвилин. Але, ціна досить висока. Подібна поїздка зазвичай коштує на 100 гривень менше.

Як доїхати на Теремки

Щоб дістатися з вулиці Антоновича до станції метро Теремки потрібно буде заплатити 190 гривень. Але ціна регулярно змінюється і попит на авто великий. У таких випадках радять піднімати ціну самостійно, оскільки вона не висока, а шлях не близький і пошук вільного авто може зайнятий багато часу.

Дорога з центру Києва на вулицю Теремківську буде коштувати 206 гривень, якщо замовити автомобіль в сервісі таксі Uklon. А якщо замовити в іншому популярному сервісі Bolt, то поїздка може обійтися в 134 гривні. Мабуть це мінімальний тариф, але невідомо чи приїде при такій ціні автомобіль. Оскільки це дуже дешево, тим більше під час локдауну таксисти намагаються брати більш істотні замовлення.

Тим часом, сайт "Сегодня" веде хроніку транспортного колапсу в Києві. Ті, кому не вистачає грошей на таксі, намагаються всіма правдами і неправдами прорватися в автобуси і тролейбуси.

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