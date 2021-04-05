Локдаун у Києві накрутив ціни на таксі до 300-600 гривень

Громадський транспорт у Києві перейшов на режим роботи за спецперепустками – на час жорсткого карантину. Це очікувано призвело до різкого зростання цін на таксі. Річ у тому, що онлайн-сервіси для пошуку водіїв автоматично розраховують вартість поїздки. І чим вищий попит – тим більше потрібно заплатити.

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Опитані кореспондентами "Сьогодні" пасажири кажуть, що таксі в Києві наразі коштує в середньому в 2-2,5 рази дорожче, ніж у звичайні дні. Крім того, люди скаржаться на те, що пошук водія сповільнився через брак машин.

Ми перевірили ці дані та з'ясували – так і є. До 9 ранку вартість деяких поїздок перевищувала 600 гривень. Стільки довелося б заплатити за те, щоб дістатися з Дніпровського району на Борщагівку.

Поїздку туди ж з Оболоні система оцінила більш ніж у 400 гривень.

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А дістатися з Борщагівки до центру пропонували за 400 гривень.

Найдешевше коштувала поїздка між Борщагівкою та Теремками – 300 гривень.

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Поїздка з лівого берега в передмістя на правому березі (маршрут Харківський масив – Софіївська Борщагівка) потягнула аж на 800 гривень.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" веде хроніку транспортного колапсу в Києві. Ті, кому не вистачає грошей на таксі, намагаються всіма правдами і неправдами прорватися в автобуси і тролейбуси.

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