LOL дня. У Києві чоловік ходив зустрічкою і знімав себе на камеру (відео)

У Києві 20 грудня сталася НП на дорозі. Невідомий чоловік ходив проїжджою частиною і знімав себе на телефон.
Відео опублікував dtp.kiev.ua в Telegram.
Інцидент трапився на вулиці Лобановського. Чоловік йшов зустрічною смугою руху і міг спровокувати ДТП.
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"У Києві на Лобановського і до Южного прямує славетний нащадок, що щось знімає дорогою, напевно блогер", – написали у Мережі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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