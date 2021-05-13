"Краще стояти, ніж так їздити": під Київською мерією повстали працівники комунального транспорту

У Київському метрополітені та "Київпастрансі" висунули свої вимоги – і чекають відповіді від влади

У Києві на акцію протесту вийшла профспілка транспортників. Працівники метрополітену і "Київпастрансу" вимагають під Київрадою підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Протестувальники тримають плакати з написами: "Наведіть порядок в цінах на проїзд", "Чесні тарифи – безпечний проїзд", "Врятуйте транспортну систему", "Краще стояти, ніж так їздити " та ін.

Зазначимо, що як раз сьогодні проходить засідання Київської міської ради.

Раніше ми писали, що в столичному метрополітені та "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через епідемію коронавірусної хвороби і зменшення пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вимагають щонайменше 1 млрд 514 млн гривень.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.