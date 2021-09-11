МАУ запустили SPA-тарифи. Куди можна полетіти з "Борисполя"

Спецтарифи діють на рейси з України в міста Північної і Південної Америки, а також Азії

Спецтарифи діють на польоти з "Борисполя" і "Одеси" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України", яка базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль", запустила спеціальні SPA-тарифи на своїх рейсах. З їх допомогою можна дістатися в більш віддалені куточки планети, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

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Спецтарифи діють на рейси з України в міста Північної і Південної Америки, а також Азії. А рейси авіакомпанія виконує з двох українських аеропортів – "Бориспіль" і "Одеса".

У міста Канади і США пасажири можуть забронювати квиток за наступними маршрутами: Нью-Йорк, Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Х'юстон, Атланта, Орландо, Тампа (потрібно летіти через Стамбул і Лондон), Торонто, Монреаль, Ванкувер ( через Лондон), Стамбул і міста Європи

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А якщо пасажиру потрібно в Центральну або Південну Америку, то він може полетіти в: Мехіко, Канкун, Гавану, Боготи, Панаму, Каракас (через Стамбул) і на Бермуди.

Авіакомпанія, також, літає і в міста Азії , Можна купити квиток в: Крім вище зазначених маршрутів пасажири можуть оформити квиток в міста Азії за наступними маршрутами: Мале, Маврикій, Ісламабад, Бангкок, Пхукет, Денпасар, Гонконг, Токіо, Хошимін, Сінгапур, Коломбо (через Стамбул) і міста Європи.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

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Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. людини. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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