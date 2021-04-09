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Метро на карантині: двоє хлопців прокотилися на даху поїзда (відео)

9 квітня, 01:30

Олександр Марущак , Юлія Ляхова

Поїзд рухався по відкритій червоної лінії метрополітену

У Києві двоє екстремалів влаштували покатушки на даху вагона метро.

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Людей на даху потяга помітили вдень – одна людина лежала на вагоні, а друга стояла, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Поїзд рухався по відкритій червоній лінії метрополітену на мосту "Метро".

"Про людей на даху поїзда наші співробітники повідомили в поліцію", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Поки невідомо, чи вдалося затримати екстремалів.

Раніше в столичній підземці прокоментували конфлікт між співробітниками підземки і жінкою в вишиванці, яка співала пісні на станції метро "Палац спорту".

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Також нещодавно ми писали, що в метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі.

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