Метро на карантині: двоє хлопців прокотилися на даху поїзда (відео)

У Києві двоє екстремалів влаштували покатушки на даху вагона метро.
Людей на даху потяга помітили вдень – одна людина лежала на вагоні, а друга стояла, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Поїзд рухався по відкритій червоній лінії метрополітену на мосту "Метро".
"Про людей на даху поїзда наші співробітники повідомили в поліцію", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.
Поки невідомо, чи вдалося затримати екстремалів.
Раніше в столичній підземці прокоментували конфлікт між співробітниками підземки і жінкою в вишиванці, яка співала пісні на станції метро "Палац спорту".
Також нещодавно ми писали, що в метро Києва поїзд рухався з людиною в дверному отворі.
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